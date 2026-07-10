Застрял между стеной и кондиционером: необычная спасательная операция прошла в Уфе

В Уфе мужчина застрял за кондиционером на стене дома. Фото: УГЗ.

Необычная спасательная операция прошла в Уфе. На проспекте Октября мужчина оказался зажат между стеной здания и наружным блоком кондиционера и самостоятельно выбраться уже не смог.

Сигнал о происшествии поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Прибывшие на место сотрудники Управления гражданской защиты оценили обстановку и приступили к освобождению мужчины.

Чтобы безопасно вызволить пострадавшего, спасателям пришлось аккуратно демонтировать кронштейны, удерживавшие наружный блок кондиционера. После этого мужчину удалось освободить из тесного пространства.

На месте ему оказали помощь медики. По предварительным данным, его жизни ничего не угрожает.

Как именно мужчина оказался за кондиционером, пока неизвестно. Обстоятельства этого необычного происшествия выясняются.

В Управлении гражданской защиты Уфы напомнили, что в экстренных ситуациях необходимо незамедлительно обращаться за помощью по номеру 112.

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