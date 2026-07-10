Ревность закончилась убийством: жительницу Башкирии будут судить за расправу над незрячим мужчиной

В Башкирии осудят женщину, обвиняемую в убийстве незрячего сожителя. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летней жительницы Благовещенского района, которую обвиняют в убийстве своего сожителя, находившегося в беспомощном состоянии. Обвинительное заключение уже утвердила прокуратура республики.

По версии следствия, трагедия произошла ночью в августе прошлого года. Женщина распивала спиртное вместе со своим знакомым, который был полностью незрячим. Во время застолья между ними вспыхнула ссора на почве ревности.

Следователи считают, что обвиняемая понимала: из-за слепоты мужчина не сможет оказать сопротивление. Во время конфликта она схватила деревянную трость и нанесла потерпевшему не менее восьми ударов по жизненно важным частям тела.

На этом, по данным следствия, женщина не остановилась. Затем она вооружилась кухонным ножом и нанесла мужчине удары в область спины и груди. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Во время расследования жительница Благовещенского района лишь частично признала свою вину.

Прокуратура сочла собранные доказательства достаточными и направила уголовное дело в Верховный суд РБ, где оно будет рассмотрено по существу.

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