В Башкирии с начала года зафиксировано 202 загорания сухой травы

С января в Башкирии огонь прошел по сухой траве 329 га и по лесу 87 га. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В пресс-службе госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям сообщили, что за минувшие сутки в Башкирии не было зафиксировано ни лесных пожаров, ни возгораний сухой травы.

При этом с начала года в регионе уже зарегистрировано 202 случая загорания сухой растительности, когда огонь охватил площадь более 329 га.

Кроме того, за тот же период произошло 15 лесных пожаров на общей площади свыше 87 га.

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