Квартиры от 580 тысяч: в Башкирии распродают жилье должников

В Башкирии с молотка пустят десятки квартир по сниженным ценам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии пройдет очередная распродажа арестованного имущества должников. Территориальное управление Росимущества выставило на торги 43 лота, среди которых большинство составляют квартиры, обращенные в собственность государства.

Покупателям предлагают жилье в разных городах и районах республики. Начальная стоимость объектов начинается от 580,9 тысячи рублей и достигает 9,04 млн рублей. Самым доступным лотом стала квартира в поселке Приютово. Также на торги выставлены квартиры в Уфе: на улице Бакалинской начальная цена составляет 4,5 млн рублей, на улице Хадии Давлетшиной - 5,1 млн рублей.

Кроме того, приобрести жилье можно в Салавате, Агидели, Октябрьском, Иглино, Туймазах, селе Кушнаренково и селе Ургаза Баймакского района.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 27 июля. Победителей определят 30 июля в ходе электронных торгов на площадке «РТС-тендер», пишет UfaTime.ru.

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