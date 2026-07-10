В трех районах Уфы 10 июля отключат свет и горячую воду

В трех районах Уфы запланированы отключения электроэнергии и горячей воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 10 июля, в нескольких районах Уфы пройдут плановые отключения электроэнергии и горячего водоснабжения. Об этом сообщили в МКУ УЖХ.

В Ленинском районе с 9:00 до 18:00 без электричества останется дом №25 по улице Благоварской.

В Октябрьском районе с 10:00 до 18:00 свет отключат в доме №15 по улице 50 лет СССР, а также в домах №55 и №57 по проспекту Октября.

В Калининском районе с 9:00 до 17:00 без горячей воды и электроэнергии останется дом №1/1 по улице Связи. Кроме того, с 10:00 до 17:00 электричество отключат в домах №1, 2, 3 и 4 по улице Мебельной, а также в домах №29 и №31 по улице Советов.

Горожанам рекомендуют заранее зарядить мобильные устройства и при необходимости скорректировать свои планы.

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