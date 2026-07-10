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НовостиОбщество10 июля 2026 3:29

В Башкирию снова идут мощные ливни с грозами и градом

Опасная погода ожидается в Башкирии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Неблагоприятные погодные условия связаны с прохождением активного атмосферного фронта.

Неблагоприятные погодные условия связаны с прохождением активного атмосферного фронта.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Башкирии предупредили о резком ухудшении погоды. По данным Башгидромета, сегодня, 10 июля, в республике местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы и град.

Синоптики объясняют ухудшение погоды прохождением активного атмосферного фронта. Во время гроз порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

Накануне непогода уже успела натворить бед: из-за ураганного ветра без электроснабжения осталась деревня Ургуново в Учалинском районе. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность, по возможности не находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередачи.

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