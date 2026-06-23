«Осталась несовершеннолетняя дочь»: в Башкирии похоронят погибшего в СВО рядового

Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии

Рядовой Сергей Сучков из Башкирии погиб в ходе специальной военной операции. Об этом рассказали в администрации Белорецкого района.

Сергей Александрович родился в 1978 году в селе Клин Белорусской АССР. В 1983 году семья переехала в Белорецк. Окончил школу №21, занимался легкой атлетикой, затем поступил в Белорецкий металлургический колледж. «Срочку» проходил в войсках ВДВ. После армии работал в пожарной части при Белорецком металлургическом комбинате, в последнее время – вахтовым методом.

– Погиб при выполнении долга 13 марта 2024 года. Сергей был добрым, отзывчивым человеком. У него осталась несовершеннолетняя дочь. Приносим искренние, глубокие соболезнования всем родным и близким Сергея Александровича. Разделяем боль и горечь утраты, – заявили в администрации Белорецкого района.

Церемония прощания с Сергеем Сучковым состоится завтра, 24 июня, в Аллее Героев Белорецка. Траурные мероприятия начнутся в 12:30, митинг – в 13:00.

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