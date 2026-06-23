«Фабрика чудес» едет в Уфу: выставка «Союзмультфильма» отправилась в тур по России

Фото: Рената Белялова

Выставка «Фабрика чудес», посвященная 90-летию киностудии «Союзмультфильм», стартовала на ВДНХ и отправится в тур по России – в том числе в Уфу.

На выставке можно узнать, как создается рисованная и 3D-анимация, как куклы и декорации превращаются в живых персонажей. Многие экспонаты можно трогать руками, также доступен аудиогид.

Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева рассказала, что цель выставки – дать гостям почувствовать себя частью творческого процесса и увидеть, как рождаются мультфильмы. По ее словам, юбилей – отличный повод вдохновить новое поколение.

Гастрольный тур стартовал 22 июня. Вместе с выставкой в города приедут показы мультфильмов, мастер-классы и тематические активности.

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