Жительницу Башкирии осудили за гибель двоих человек в ДТП

Женщина на Toyota Vitz выехала на встречку, столкнулась с Lada Granta, двое погибли. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфимском районе вынесли приговор женщине, которую признали виновной в смертельном ДТП.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, авария произошла в январе 2026 года на 32-м километре автодороги Западный обход Уфы. Женщина за рулем Toyota Vitz при завершении обгона не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Granta. В результате столкновения водитель и пассажир отечественной машины погибли на месте, еще двое пассажиров получили тяжелые травмы.

Женщина полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также дополнительно запретил управлять транспортными средствами в течение двух лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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