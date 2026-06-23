В Башкирии ожидаются подъемы уровней воды на малых реках из-за циклона

Выход воды на пойму возможен местами после затяжных дождей. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башгидрометцентре предупредили жителей республики о возможных подтоплениях из-за сильных дождей, которые вызваны стационированием циклона над Южным Уралом.

По данным синоптиков, с 23 по 28 июня на малых степных и горных реках региона ожидаются подъемы уровней воды и увеличение притока к гидротехническим сооружениям. Местами возможен выход воды на пойму и затопление пониженных участков местности.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю уровень рек в Башкирии уже значительно вырос.

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