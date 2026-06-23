В Башкирии сохранятся дожди, грозы и ливни, местами град

В понедельник воздух прогреется до +22, в ночь на вторник станет прохладнее до +8. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня – с 23 по 25 июня. По их данным, в республике сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами, местами возможны ливни, а в воскресенье днём не исключён град.

В понедельник, 23 июня, ожидаются кратковременные дожди и ливни с грозами, днём локально возможен град. Ветер будет дуть с востока и юго-востока, затем сменится на юго-западный, останется умеренным, но при грозах порывы могут усиливаться. Ночью температура составит от +10 до +15 градусов, днём воздух прогреется до +17-22 градусов.

Во вторник, 24 июня, характер погоды существенно не изменится – кратковременные дожди и грозы сохранятся местами по республике. Ветер западный, умеренный. Ночная температура будет в пределах +10-15 градусов, днём – +18-23 градуса.

В среду, 25 июня, ночью дожди пройдут уже по всей территории региона, днём – местами. Ветер западный и северо-западный, ночью слабый, днём умеренный. Ночью станет прохладнее – до +8-13 градусов, а днём воздух прогреется до +19-24 градусов. В МЧС советуют быть осторожными на дорогах во время гроз и ливней.

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