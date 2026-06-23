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НовостиОбщество23 июня 2026 3:00

Пропал перед выходными: волонтеры свернули поиски 66-летнего уфимца

Завершились поиски пропавшего 66-летнего уфимца
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Уфе завершились поиски 66-летнего мужчины. Об этом рассказали волонтеры отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Мужчина ушел из дома в минувшую пятницу, 19 июня, и долго не возвращался. Его местонахождение оставалось неизвестным три дня. Но, к счастью, волонтеры опубликовали в своей группе во «ВКонтакте», что уфимец найден и жив.

Где мужчина провел все это время и почему не выходил на связь – не уточняется.

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