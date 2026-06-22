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НовостиПроисшествия22 июня 2026 13:45

Трагедия на Уразовских разрезах: утонул молодой 26-летний парень

В Башкирии на Уразовских разрезах утонул 26-летний парень
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ДПК Учалинского района Башкирии

Фото: ДПК Учалинского района Башкирии

Вчера, 21 июня, в Башкирии на Уразовских разрезах утонул молодой мужчина. Об этом рассказали в добровольной пожарной команде Учалинского района.

В 16:50 на номер 112 поступил звонок от очевидца трагедии. Прибывшие на место водолазы провели поисковые работы и в 20:00 вытащили тело 26-летнего парня – он лежал в 20 метрах от берега на глубине шести метров.

В ДПК напомнили: на диких пляжах дно не обследовано, а спасатели там не дежурят. При несчастном случае помочь может быть некому.

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