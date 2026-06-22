Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2026 11:30

24 года без жилья: Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав малоимущей уфимской семьи

Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав малоимущей семьи из Уфы
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Семья из Уфы больше 20 лет не может получить жилье, которое ей положено по закону. Об этом рассказали в информационном центре Следственного комитета России.

Женщина встала на очередь по улучшению жилищных условий еще в 2002 году – тогда на ее иждивении находился 16-летний сын-инвалид. С 2024 года семья получила статус малоимущей: теперь заявительница воспитывает малолетнего внука-инвалида и имеет право на жилье по договору социального найма.

– Кроме того, с 2024 года семья заявительницы, воспитывающей малолетнего внука-инвалида, признана малоимущей и включена в списки лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договору социального найма, – сообщает СК.

Однако никаких реальных шагов со стороны властей по предоставлению жилья так и не последовало, несмотря на многочисленные обращения в разные инстанции.

Женщина написала в приемную председателя СКР Александра Бастрыкина во «ВКонтакте». По итогам обращения возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и о том, какие меры принимаются для реализации жилищных прав семьи. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.