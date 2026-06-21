В Уфе отменяются и задерживаются рейсы в Москву, Сочи и Геленджик

Как только ограничения снимут, все воздушные гавани возобновят работу Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

21 июня в уфимском аэропорту отменяют и задерживают рейсы. Как видно из информации на онлайн-табло, из расписания исключены рейсы «Аэрофлота» и «России» в Москву, а также Nordwind в Сочи и Utair в Геленджик. Время вылета Utair в Сочи сдвинуто с 17:50 на 20:40. Отменены и обратные рейсы из этих городов в Уфу.

Причина – временные ограничения полетов в аэропортах Сочи, Геленджика и частично в московском аэропорту «Внуково». Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов на фоне сохраняющейся беспилотной угрозы. Отмечается, что после снятия ограничений воздушные гавани возобновят прием и выпуск самолетов.

Напомним, что аналогичная ситуация происходила 18 июня, когда сразу 4 рейса из Уфы не смогли вовремя улететь в Москву и Сочи, а еще 2 были отменены из-за ограничений в аэропортах.

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