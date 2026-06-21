Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Башкирии Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Среди тех, кто получил почетную награду, есть и жители нашей республике. Как сообщает ИА «Башинформ» за вклад в укрепление семейных ценностей и воспитание детей наградили супругов Олега и Зухру Березовских. Супруги Радик и Ильзида Бахрамовы из Бакалинского района получили медаль ордена «Родительская слава» - они воспитывают 12 детей.

Звание «Заслуженного учителя РФ» досталось учителю из села Мичуринск Шаранского района. Владислав Бикбулатов преподает биологию в школе имени Миргая Фархутдинова.

Почетное звание «Заслуженный лесовод РФ» получил директор Илишевского лесхоза Фидрат Якупов. А председатель республиканского госкомитета по ЧС Кирилл Первов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – его наградили за трудовые успехи и многолетнюю работу.

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