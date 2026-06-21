Часто выявляют высокое давление и лишний вес: в Башкирии подвели промежуточные итоги акции «Здоровая республика – здоровый регион».

Фото: Минздрав РБ

В Башкирии подвели промежуточные итоги акции «Здоровая республика – здоровый регион». С апреля выездные бригады врачей уже приняли почти 90 тысяч жителей республики, проведя 24,7 тыс. различных обследований, включая флюорографию, маммографию и УЗИ. Также медики обследовали более 5 тысяч детей. Акция, которая продлится до сентября, охватит практически всю республику, включая отдаленные районы.

Как отмечают в региональном Минздраве, благодаря профилактической акции уже удалось обнаружить около 5 тысяч различных заболеваний: так у 108 человек выявили подозрение на злокачественные опухоли, еще у 25 пациентов – сахарный диабет. У многих есть проблемы с уровнем глюкозы и холестерина, высокое артериальное давление и лишний вес. Врачи подчеркивают: своевременное лечение поможет избежать серьезных последствий в будущем.

Ежегодная выездная диспансеризация давно зарекомендовала себя как эффективный инструмент заботы о здоровье сельчан. Как ранее сообщали в ведомстве, с 2019 года количество участников акции выросло в полтора раза. Только в 2025 году «Поезда здоровья» посетили 365 населенных пунктов. Недавно мы публиковали график работы выездных бригад врачей: на следующей неделе обследоваться смогут жители Бурзянского, Мечетлинского и Илишевского районов.

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