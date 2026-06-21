Наехал на столб и перевернулся: в Башкирии насмерть разбился мотоциклист

Фото: ГАИ РБ

Поздно вечером 20 июня в Мечетлинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, все произошло в селе Большая Ока. 40-летний мужчина вместе с другом ехал по сельской дороге на мотоцикле, но не справился с управлением, после чего врезался в столб и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте, а его пассажира увезли в больницу в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия теперь предстоит выяснить автоинспекторам.

Напомним, сегодня в Башкирии проходят массовые рейды, где будут выявлять водителей, севших за руль в нетрезвом виде или без прав, а также тех, кто нарушает правила дорожного движения.

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