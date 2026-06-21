Башстат назвал 3 продукта, которые подешевели больше всего за прошлый месяц

Огурцы в мае подешевели на 29 процентов Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На днях Башстат опубликовал отчет о средних потребительских ценах на продовольственные товары. Ожидаемо, среди самых подешевевших за май продуктов оказались свежие огурцы – минус 29% и до 118, 39 рублей за килограмм, свежие помидоры – минус 31,34% и до 196,37 рублей за кг, а также куриные яйца. Десяток яиц «схуднул» в цене на 8,18% и теперь стоит в среднем 87,08 рублей. Также еще доступнее для покупателей в магазинах стали бананы, апельсины, сливочное масло, а также маринованные и консервированные овощи.

Среди подорожавших продуктов оказались несезонные овощи и фрукты. Это морковь (+6,53%), репчатый лук (+3,49%), а также свекла и капуста (+5,81% и 2,36% соответственно). «Борщевой» набор начнет снижаться в цене ближе к осени, когда созреет урожай. Также ценник подрос у лимонов, яблока и сахара-песка.

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