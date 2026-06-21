В Башкирии начались массовые рейды по проверке водителей

Фото: ГАИ Уфы

В Башкирии начались массовые проверки водителей на трассах. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, утром 21 июня автоинспекторы вышли на следующие участки автодорог:

- Уфа-Оренбург (222 и 135 км);

- М5 Урал (1317 и 1467 км);

- Уфа-Бирск-Янаул (103 км);

- Р-240 (подъезд к М-12, 6 И 101 км).

В ГАИ отметили, что главная цель массовых рейдов – профилактика аварий и нарушений правил дорожного движения, включая вождение в нетрезвом виде, отсутствие водительских прав, нарушение правил перевозки детей. Кстати, только за прошлые сутки автоинспекторы отстранили от управления автомобилем 50 пьяных водителей.

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