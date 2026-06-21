Хабиров рассказал об учительнице, которая поборется за звание лучшего педагога

Ангелина Степанова работает учителем русского языка и литературы. Фото: vk.com/radiyhabirov

Уже осенью состоится финал Всероссийского конкурса «Учитель года-2026». В этот раз Башкирию будет представлять учитель русского языка и литературы из Уфы Ангелина Степанова. Об этом рассказал глава республики у себя на странице в соцсетях.

Ангелина Степанова работает в физико-математическом лицее № 93, который сама когда-то окончила. К выбору профессии девушка подошла максимально осознанно: мама – воспитатель в детском саду, старшая сестра – учитель. Плюс ко всему у Ангелины сложились теплые отношения с учителями в своей школе, и она мечтала стать такой же умной и начитанной, а потом эти знания передать другим детям. И у нее все получилось!

И хотя у педагога совсем небольшой стаж, она уже показывает достойные результаты. Ее ученики занимают призовые места на олимпиадах и конференциях. А впереди волнительный этап – финал Всероссийского конкурса педагогов, где Ангелина Степанова с достоинством будет выступать за Башкирию.

- Мы всей республикой будем болеть за Ангелину Дмитриевну и верим, что она обязательно войдет в число лучших учителей России, - добавил Радий Хабиров.

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