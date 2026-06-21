Грозы и град: какая погода ждет Башкирию в начале новой недели

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В грядущие понедельник и вторник, 22 и 23 июня, в Башкирии пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Днем местами возможен сильный дождь и град. Ветер – слабый, но во время грозы усилится до порывистого. Ночью температура воздуха опустится до +13, +18°, днем потеплеет до +20, +25°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.