Башкирия получит на межвузовский кампус 3,6 млрд рублей: стройка может завершиться уже в этом году

Фото: Администрация главы Башкирии

Башкирия получит 3,6 миллиарда рублей на создание межвузовского кампуса. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В текущем году республике направят два миллиарда рублей, в 2027-м – еще 1,6 млрд. Всего в 2026-2028 годах в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» федеральный центр выделит четырем регионам 31,6 млрд рублей. Нижегородская область получит 16,4 млрд рублей, Челябинская – 7,9 млрд, Сахалинская – 3,7 млрд.

Строительство уфимского кампуса идет поэтапно. Первая очередь – IQ-парк на улице Заки Валиди площадью 37,5 тысяч квадратных метров – открылась в декабре 2023 года. В апреле 2025-го в составе кампуса Евразийского научно-образовательного центра заработал геномный центр. В марте того же года началось строительство семи башен. Общая стоимость проекта оценивается в 27 миллиардов рублей.

Каждая башня получит имя великого ученого: Пифагора, Аристотеля, Авиценны, Шэнь Ко, Менделеева, Вернадского и Циолковского. Высота главной башни составит почти сто метров. Изначально завершить строительство планировали в 2027 году, однако власти допускали, что оно может закончиться досрочно – уже в этом.

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