В Башкирии подорожали медицинские услуги: что изменилось

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в мае выросли цены на ряд медицинских услуг. Об этом рассказали в Башстате, специлисты сравнили показатели с апрельскими данными.

Физиотерапевтическое лечение стало дороже на 2,9%, УЗИ брюшной полости – на 2,3%, лечебный массаж – на 1,5%. Стоматологические услуги тоже подорожали: в зависимости от вида лечения рост составил от 0,4% до 2,7%. Все показатели приведены в сравнении с апрелем.

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