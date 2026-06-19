В зоне СВО погиб младший сержант Вадим Карнаев

Прощание с погибшим бойцом Вадимом Карнаевым пройдет 20 июня в Узянбаше.

В ходе специальной военной операции погиб младший сержант Вадим Карнаев, уроженец Белорецкого района. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Вадим Карнаев родился в 1976 году в поселке Узянбаш, окончил местную школу, проходил срочную службу в Хакасии, где был командиром отделения, а затем участвовал в боевых действиях в Чечне. После демобилизации работал в Белорецком леспромхозе оператором погрузочной машины. В 2009 году создал семью, в которой родились сын и дочь.

В марте 2023 года он заключил контракт и отправился в зону СВО гранатометчиком в составе башкирского батальона имени Салавата Юлаева. О гибели бойца стало известно в июне 2026 года. За мужество и самоотверженность Вадим Карнаев был удостоен государственных и ведомственных наград.

Прощание с ним пройдет 20 июня в 12:00 у здания школы в селе Узянбаш.

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