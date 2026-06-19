В Уфе начали штрафовать нарушителей на электросамокатах

После появления новой должности нарушений на самокатах в Уфе стало заметно меньше. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На заседании Межведомственной городской комиссии по безопасности дорожного движения в Уфе операционный управляющий сервиса «Самокаты Яндекс GO» Константин Хлопов сообщил, что в штате компании появилась новая должность – «штраферы», сотрудники которой уже провели рейды в Сипайлово и Черниковке.

По его словам, с введением этой практики количество нарушений правил пользования электросамокатами в городе заметно сократилось, причем чаще всего нарушения фиксировали у малолетних и несовершеннолетних пользователей.

Хлопов отметил, что визуально снижение нарушений уже видно, и компания планирует продолжить работу в этом направлении для повышения безопасности дорожного движения.

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