Житель Уфы нашел револьвер на складе и хранил его в машине

В Уфе мужчина бросил револьвер в машину оппонента во время ссоры и теперь пойдёт под суд. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 27-летнего мужчины, которого обвиняют в незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия.

По данным ведомства, в июле 2025 года мужчина на производственной складской базе предприятия нашел револьвер, после чего забрал его себе и хранил в своей машине. Позже во время конфликта с водителем другого автомобиля он бросил этот револьвер в машину оппонента, и прибывшие на место сотрудники ГИБДД изъяли оружие, а владельца доставили в отдел полиции.

Обвиняемый полностью признал свою вину, и теперь уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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