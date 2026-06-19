МЧС Башкирии предупредило о грозах и кратковременных дождях

Молнии и гром разгуляются в Башкирии. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

МЧС Башкирии предупредило жителей республики о грозах, которые ожидаются местами 20 июня. По данным ведомства, в этот день прогнозируются кратковременные дожди, ветер будет юго-восточным умеренным, температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +23 до +28 градусов. В связи с этим спасатели напомнили о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать во время грозы, чтобы избежать удара молнии.

В лесах и парковых зонах следует держаться подальше от деревьев – они становятся мишенями для разрядов. Если гроза застала вас на открытой местности, нужно немедленно покинуть её и отойти на безопасное расстояние не менее 30-40 метров от самых высоких деревьев. Особенно опасно прятаться под одиноко стоящим деревом.

В городской черте, где много высотных зданий и открытых пространств, при первых признаках грозы нужно как можно быстрее найти укрытие – лучше всего подойдут магазины, торговые центры или жилые дома, которые обычно имеют защиту от электрических разрядов. Также следует избегать металлических конструкций – остановок общественного транспорта, рекламных щитов и заборов, потому что металл хорошо проводит электричество и может притянуть молнию.

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