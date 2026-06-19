История мужества юных героев: восьмиклассники спасли жильцов горящей многоэтажки

Фото: МВД Башкирии

В Башкирии двое восьмиклассников помогли жильцам многоэтажки эвакуироваться во время пожара. Об этом рассказали в МВД республики.

Вечером 25 мая в доме на улице Машиностроителей в Стерлитамаке вспыхнул пожар. Радмир Давлетшин и Денис Артемьев – ученики полицейского класса школы №23 – первыми заметили дым. Они вызвали пожарных, а затем сами обошли этажи: стучали в двери, будили соседей и выводили людей на улицу. Особое внимание ребята уделили пожилым жильцам и семье с маленькими детьми.

Пожарные ликвидировали возгорание, однако огонь успел повредить кровлю дома, пять квартир и припаркованный рядом автомобиль. В одной из пострадавших квартир жила многодетная семья с тремя детьми – никто из них не пострадал.

Оба мальчика занимаются волонтерством и участвуют в школьных мероприятиях. У Дениса есть пример для подражания: его отец Владислав Артемьев – майор полиции в отставке, отдавший МВД 22 года и ушедший на пенсию с должности начальника дежурной части стерлитамакского управления.

– Впитав уважение к профессии, Денис вместе с другом доказали, что достойны продолжать дело старшего поколения. В ближайшее время юных героев пригласят для награждения. Такие примеры показывают: уроки безопасности в школе – не просто теория, а реальная помощь в жизни, – заявили в МВД.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.