Фото: Центральное МСУТ СКР

В Башкирии мужчина выпал из пассажирского поезда на ходу и погиб. Об этом рассказали в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

В Башкирии мужчина выпал из движущегося поезда и погиб

Трагедия произошла позавчера вечером, 17 июня, на 1565 километре перегона Чишмы – Шингакуль. По предварительным данным, мужчина нарушил правила безопасности, что и привело к трагедии.

СК проводит доследственную проверку по уголовной статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и оценивают действия ответственных лиц.

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