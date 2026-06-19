Администрация района Башкирии проиграла прокуратуре: чиновников через суд заставили навести порядок на пляже

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии администрацию Абзелиловского района обязал оборудовать пляж на озере Якты-Куль. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов республики.

Прокурор района выяснил: жители купаются на берегу озера стихийно – в 300 метрах западнее деревни Якты-Куль, кроме того, никакие меры безопасности там не соблюдаются. Воду и почву никто не проверял, спасательного поста нет, туалеты, урны и кабинки для переодевания не установлены, границы зоны отдыха не обозначены.

– Указанные нарушения создают угрозу жизни и здоровью граждан, нарушают права неопределенного круга лиц на безопасный отдых, – считают в пресс-службе судов.

Муниципалитет настаивал на отказе в иске: на озере уже работают шесть оборудованных пляжей, а значит, новый не нужен. Суд с этим не согласился: коммерческие пляжи не снимают с муниципалитета обязанность обеспечить безопасность там, где люди отдыхают бесплатно.

Администрацию обязали устранить нарушения до начала купального сезона этого года. Верховный суд Башкирии рассмотрел жалобу ответчика и оставил решение в силе.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.