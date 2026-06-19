Уфимец-подросток на электросамокате на тротуаре сбил двухлетнюю малышку: девочка получила травмы

Фото: ГАИ Уфы

В Уфе подросток на электросамокате сбил маленького ребенка. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

Инцидент произошел вчера, 18 июня, около 21:00 на улице Первомайской. 17-летний водитель электросамоката ехал по тротуару и сбил малышку, которая шла впереди в попутном направлении.

Двухлетнюю девочку доставили в медучреждения, после оказания помощи отпустили домой. Водитель самоката не пострадал. По факту инцидента началось административное расследование.

– Используйте электросамокат осторожно, передвигаясь по выделенным велодорожкам, и соблюдайте установленные ограничения скорости для вашей безопасности и безопасности других участников движения, – напомнили в ГАИ.

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