Уфимец расклеил интимные фото бывшей жены у нее подъезде – скоро его буду судить

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе перед судом предстанет мужчина, который распространил непристойные фото после расставания с супругой. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в сентябре-октябре прошлого года мужчина расклеил снимки интимного характера в подъезде, где живет его бывшая жена. На уфимца завели уголовное дело по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов».

Свою вину мужчина не признал. Ранее его уже судили за аналогичное преступление. Все материалы переданы в Демский районный суд Уфы.

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