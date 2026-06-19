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НовостиОбщество19 июня 2026 5:03

Оставили без присмотра: в Башкирии в реке утонула 8-летняя девочка

В Башкирии без присмотра взрослых утонула 8-летняя девочка
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Баймакском районе Башкирии очевидцы нашли в реке Сакмара тело 8-летней девочки. Об этом рассказали в МЧС республики.

Трагедия произошла в селе Нигаматово. Ребенок купался в неприспособленном для этого месте без присмотра взрослых. Обстоятельства гибели устанавливают следственные органы и полиция.

Согласно данным МЧС, с начала 2026 года на водоемах Башкирии погибли 31 человек, среди них – четверо детей.

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