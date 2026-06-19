На реке Белая супруги перевернулись на лодке: выжить удалось только жене

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дюртюлинском районе Башкирии погиб 41-летний мужчина. Об этом рассказали в МЧС республики.

Супруги отдыхали у деревни Кучергич на реке Белая – на месте, не предназначенном для купания. Во время прогулки на надувной лодке они не справились с управлением, судно перевернулось, и оба оказались в воде. Женщина была в спасательном жилете и удержалась на плаву. Мужчина жилет надеть не успел и утонул.

С начала года на водоемах Башкирии, по данным МЧС, погибли 34 человека, среди них – четверо детей.

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