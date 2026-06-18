Стали известны личности троих погибших в ДТП со скорой в Башкирии

Прокурор Дуванского района выехал на место аварии, где столкнулись скорая и большегруз.

Стали известны личности жертв страшной аварии с участием кареты скорой помощи и фурой. Как рассказали в прокуратуре, которая взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП на 80-м километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит, столкнулись машина скорой помощи и большегрузный транспорт.

В результате аварии погибли два медицинских работника и 20-летняя девушка. Водитель спецтранспорта получил крайне тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Дуванского района Тимур Янбеков. Надзорное ведомство проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, а также контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту, и окончательное принятие процессуального решения. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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