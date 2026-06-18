На Башкирию обрушатся грозы и сильные порывы ветра

В четверг в Башкирии будет +28, но местами грозы и утренний туман. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям предупредил жителей республики о непогоде, которая ожидается 19 июня. В этот день местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет переменным, его скорость составит до 5 метров в секунду, но местами возможны порывы до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +11-16 градусов, а днем прогреется до +23-28 градусов. Кроме того, на автодорогах ночью и утром местами ожидается туман с видимостью от 500 до 1000 метров.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными на дорогах в утренние часы.

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