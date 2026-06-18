Из-за атаки БПЛА задерживаются рейсы до Москвы: прокуроры следят за соблюдением прав пассажиров в аэропортах

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 18 июня, в аэропорту Уфы задержали рейсы – из-за ограничений воздушного пространства в московском авиатранспортном регионе.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, задержки затронули также аэропорты Ижевска, Казани, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Ульяновска и Чебоксар. Рейсы, летевшие в московские аэропорты, приземлились на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде.

Транспортные прокуроры дежурят в аэропортах и следят за тем, чтобы авиакомпании соблюдали права пассажиров и вовремя оказывали им услуги. Также работают мобильные приемные.

Если авиакомпания нарушила ваши права, можно обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45.

Напомним, недавно Москва подверглась атаке БПЛА. В воздушном пространстве столицы были введены ограничения, которые и стали причиной задержек рейсов.

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