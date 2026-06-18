Получить землю в безвозмездное пользование в Уфе: мэрия обновила правила

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе с минувшего вторника, 16 июня, начал действовать обновленный порядок получения муниципальных земельных участков в безвозмездное пользование. Постановление подписал исполняющий обязанности мэра Рустам Шарипов. Документ был опубликован на официальном сайте администрации столицы Башкирии.

Новый регламент устанавливает единые правила оформления земли для 27 категорий заявителей. Среди них – органы власти, учреждения, религиозные и некоммерческие организации, граждане, планирующие строительство жилья, а также публично-правовые компании: «Единый заказчик», «Фонд развития территорий» и «Роскадастр».

Подать заявление можно лично, через МФЦ, по почте или онлайн через «Госуслуги». Услуга бесплатна, исправление ошибок в выданных документах – тоже. Полный список необходимых документов и оснований для отказа приведен в приложениях к регламенту.

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