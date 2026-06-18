Востребованный уфимский детсад могут отремонтировать раньше срока: все зависит от финансирования

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Фасад детского сада №40 в Уфе отремонтируют в следующем году – но возможно, что и раньше. Об этом рассказали в администрации Ленинского района.

Родители воспитанников обратили внимание на состояние здания: стены покрыты неровностями, краска осыпалась, местами разрушен верхний слой отделки. В районной администрации пояснили, что капитальный ремонт фасада начали еще в 2023 году, вся сметная документация готова, а письма с просьбой выделить финансирование уже направлены в профильные ведомства.

Заявка включена в плановый проект на 2027 год, однако чиновники допустили, что сроки могут сдвинуться – если средства поступят раньше или удастся сэкономить на других статьях расходов.

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