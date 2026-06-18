В Башкирию идут дожди и грозы с шквалистым ветром

Башкирию ждут три дня с дождями, грозами и резкими порывами ветра. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Озвучен прогноз погода на конец рабочей недели. По словам синоптиков Башгидрометцентра, жителей республики ждет дождливая, но жаркая погода.

В четверг, 18 июня, в Башкирии ночью по всей республике, а днем лишь местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер будет дуть с юго-запада, его скорость останется умеренной, но при грозах возможны шквалистые усиления до сильного. Ночная температура воздуха составит от +12 до +17 градусов, днем воздух прогреется до +22…+27.

В пятницу, 19 июня, дожди с грозами сохранятся местами по всей территории. Ветер сменит направление и станет слабым, однако днем при грозах порывы могут усиливаться. Ночью столбики термометров опустятся до +10…+15, днем поднимутся до +23…+28.

В субботу, 20 июня, характер погоды существенно не изменится: местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер также останется слабым переменных направлений с порывами при грозах днем. Температура ночью будет в пределах +10…+15 градусов, днем воздух прогреется до +23…+28.

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