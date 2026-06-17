В Башкирии мужчина осужден за помощь в конкурсе и перевозку без торгов

За взятку и содействие в тендере осужден житель Оренбургской области. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зилаирский межрайонный суд вынес приговор жителю Оренбургской области, которого признали виновным в коммерческом подкупе. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Суд установил, что мужчина, работавший заместителем руководителя отдела в коммерческой организации, предложил одному из индивидуальных предпринимателей помочь победить в конкурсе на выбор исполнителя по ремонту и обслуживанию автомобилей. Также он пообещал представителю другой компании перевозку горной техники без проведения конкурсных процедур, хотя это и не было предусмотрено договором. За свои незаконные услуги он получил вознаграждение в размере более 400 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Уголовные дела в отношении тех, кто передал деньги, выделены в отдельное производство.

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