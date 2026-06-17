В ночном ДТП разбились двое парней: им было 17 и 18 лет

Фото: ГАИ Башкирии

Сегодня ночью, 17 июня, в Стерлитамаке в аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

Авария произошла во втором часу ночи на улице Худайбердина. 18-летний парень за рулем ВАЗ-2109 выехал с прилегающей территории и столкнулся с Renault Espace, которым управлял 21-летний водитель.

В результате столкновения водитель «девятки» и его 17-летний пассажир погибли. Еще один пассажир – 16-летний подросток – попал в больницу. Водитель «Рено» не пострадал.

– Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия, – заявил Севастьянов.

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