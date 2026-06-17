Дожди с грозами и 29-градусная жара придут в Башкирию

Синоптики обещают ночью до +17, днем от +21 до +29 в ближайшие три дня. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Стала известна погода на ближайшие дни в Башкирии. Синоптики республиканского гидрометцентра опубликовали подробный прогноз.

В среду, 17 июня, в Башкирии ночью местами ожидаются небольшие дожди и грозы, а днем существенных осадков не прогнозируют. Ветер подует с юго-запада и юга, его скорость будет умеренной. Ночная температура составит от +11 до +16 градусов, днем воздух прогреется до +24...+29.

В четверг, 18 июня, ночью дожди с грозами пройдут по всей республике, днем осадки сохранятся лишь местами. Ветер сменит направление и будет слабым, но при грозе усилится до порывистого. Ночью столбики термометров покажут +12...+17, днем – от +21 до +26.

В пятницу, 19 июня, местами снова пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер останется юго-западным и умеренным, при грозе порывистым. Ночью станет чуть прохладнее – от +10 до +15, а днем температура вновь поднимется до +23...+28.

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