Густой туман накроет Башкирию

МЧС предупредило водителей о плохой видимости на трассах и сильных дождях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

МЧС Башкирии предупредило жителей республики о непогоде в среду, 17 июня. По данным чрезвычайного ведомства, в этот день местами пройдут грозы, а ночью и утром на автодорогах ожидается туман с видимостью до 500 метров и менее. Ветер будет дуть с юго-запада и юга, его скорость будет умеренной.

Температура воздуха ночью опустится до +11-16 градусов, а днем прогреется до +23-28 градусов.

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