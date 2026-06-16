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НовостиОбщество16 июня 2026 10:35

Густой туман накроет Башкирию

В Башкирии ожидаются грозы, а ночью и утром – туман
Дарья КИНЗИКЕЕВА
МЧС предупредило водителей о плохой видимости на трассах и сильных дождях.

МЧС предупредило водителей о плохой видимости на трассах и сильных дождях.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

МЧС Башкирии предупредило жителей республики о непогоде в среду, 17 июня. По данным чрезвычайного ведомства, в этот день местами пройдут грозы, а ночью и утром на автодорогах ожидается туман с видимостью до 500 метров и менее. Ветер будет дуть с юго-запада и юга, его скорость будет умеренной.

Температура воздуха ночью опустится до +11-16 градусов, а днем прогреется до +23-28 градусов.

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