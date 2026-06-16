Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2026 9:38

Электрички из Учалов до Уфы в ближайшем будущем не запустят: власти объяснили, почему

Минтранс: запуск электрички из Учалов до Уфы не планируется
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Электропоезд по маршруту Уфа – Учалы запускать не планируют. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Вопрос о запуске электрички давно волнует жителей, студентов и гостей Учалов. Реализовать маршрут, по словам чиновников, сложно: железнодорожные пути в этом направлении проходят через два региона России.

В министерстве добавили, что в долгосрочной перспективе рассматривают строительство соединительной ветки Белорецк – Учалы. Конкретных сроков при этом не назвали.

Пока ближайшая станция, откуда можно уехать в Уфу на поезде, – Миасс в Челябинской области. Оттуда ежедневно курсируют более 10 поездов до башкирской столицы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.