Электрички из Учалов до Уфы в ближайшем будущем не запустят: власти объяснили, почему

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Электропоезд по маршруту Уфа – Учалы запускать не планируют. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Вопрос о запуске электрички давно волнует жителей, студентов и гостей Учалов. Реализовать маршрут, по словам чиновников, сложно: железнодорожные пути в этом направлении проходят через два региона России.

В министерстве добавили, что в долгосрочной перспективе рассматривают строительство соединительной ветки Белорецк – Учалы. Конкретных сроков при этом не назвали.

Пока ближайшая станция, откуда можно уехать в Уфу на поезде, – Миасс в Челябинской области. Оттуда ежедневно курсируют более 10 поездов до башкирской столицы.

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