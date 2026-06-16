Третьи за две недели кадровые изменения в мэрии Уфы: кто покинул пост на этот раз

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Начальник правового управления администрации Уфы Руслан Исмагилов покинул свою должность. Об этом сообщило информационное агентство «Башинформ».

Исмагилов возглавлял управление почти год – с 16 июля 2025 года. Он родился в 1982 году в Янауле, окончил Гуманитарно-юридический колледж в Ижевске по специальности «Правоведение», а затем – Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

Это уже третья отставка в уфимской мэрии за последние две недели. Первым ушел заместитель главы Рустам Хазиев, курировавший молодежную политику, гражданское общество и кадровую работу. Вслед за ним свой пост покинул заместитель главы по предпринимательству и инвестициям Агарагим Кагиргаджиев.

Череда кадровых перестановок последовала за задержанием сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева. Ему предъявили обвинения по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере от уфимских застройщиков и двум эпизодам превышения должностных полномочий.

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