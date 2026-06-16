64-летняя женщина пропала в Башкирии: ее не могут отыскать уже больше месяца

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Башкирии больше месяца разыскивают 64-летнюю Елену Киричек из Сибая. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».

Женщина ушла из дома 15 мая и с тех пор не выходит на связь. Ее рост – 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза зеленые. Во что она была одета в момент исчезновения – неизвестно.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112. Отряд также принимает добровольцев для участия в поисках.

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