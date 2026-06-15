В Чишминском районе река Дема подмыла берег и вызвала обвал у дороги

Укрепление берега обойдется в крупную сумму, признали в администрации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Чишминском районе Башкирии случился обвал грунта на участке дороги между населенными пунктами Узытамак и Солнечная Поляна. Причиной стал подмыв берега реки Демы, из-за того, что вода постепенно размыла землю, и та сползла вниз. Этот факт подтвердили в местной администрации, хотя ранее о проблеме уже говорили жители села.

Власти района сообщили, что внесли правки в схему организации дорожного движения и расставили нужные предупреждающие знаки. Сейчас совместно с Министерством природопользования и экологии прорабатывают вопрос, как укрепить берег реки. В администрации добавили, что задача эта непростая и потребует очень больших денег.

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