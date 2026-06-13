Убийство 14-летнего мальчика в Башкирии: Бастрыкин потребовал доклад

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования убийства 14-летнего мальчика. Об этом рассказали информационном центре Следкома.

12 июня в селе Кандры 21-летний местный житель увидел подростка, который вышел из магазина с пакетом продуктов. Мужчина напал на него и нанес несколько ударов ножом в область туловища и рук. Затем он скрылся с похищенным пакетом. Мальчик скончался от ран.

Подозреваемый задержан. Следствие решает вопрос о его заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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